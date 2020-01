Un video que circula en redes (y que puede ver al final de esta nota) muestra que la mujer se salvó del brutal ataque gracias a que un hombre la defendió. Esta persona fue identificada por el diario Trome como Juan Zuleta Gómez, un cuidador de vehículos.

Durante una entrevista con Canal N, Brigitte manifestó que ella y Julio César estaban ebrios en ese momento y que de repente él sacó un encendedor. Según su testimonio, ella “estaba a una distancia prudente” y que se retiró al ver que se propagó una llama.

“Yo no he sido agredida”, manifestó la mujer al mismo medio y añadió que, supuestamente, unos exámenes que le hicieron arrojaron que no había sido rociada con combustible.

Ella también aseguró a Canal N que no denunció al sujeto justamente porque no se sentía una víctima.

El intento de feminicidio ocurrió el miércoles 15 de enero, y Julio César fue detenido ese mismo día; sin embargo, fue liberado al poco tiempo porque no había una denuncia en su contra; aun así, volvió a ser capturado, señaló El Comercio

En una rueda de prensa a la que asistió ese medio, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, Gloria Montenegro, expresó su molestia con la policía por, en un principio, dejar en libertad al atacante. De igual manera, lamentó que la víctima haya defendido a su agresor:

“Este es un caso de flagrancia, el sujeto no tenía por qué salir libre en ningún momento. Felizmente fue recapturado. Por favor, a todas las víctimas, no pueden encubrir a estos agresores, porque sus vidas corren riesgo”.

A continuación puede ver el video del ataque: