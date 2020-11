green

De acuerdo con el diario Milenio, el hombre caminó sobre una de las lápidas, la cual estaba en mal estado porque era muy vieja, y esta colapsó debido al peso.

Los familiares del sexagenario, del cual el mismo medio no reveló su nombre, llamaron de inmediato a los bomberos para que lo sacaran de la cripta de 7 metros de profundidad.

Miguel Santana, comandante de Bomberos Guadalajara, explicó que encontraron con vida al hombre, pero lastimosamente falleció después al no responder a las maniobras para mantenerlo con vida por un daño cerebral muy grave, agrega el rotativo mexicano.

“La tumba entera está a punto de colapsar, motivo por el cual tuvimos primero que asegurar el área y después rescatar a la persona”, agregó Santana.

El comandante de los bomberos lamentó que las personas no atiendan el llamado de no caminar sobre las tumbas, incluso la causó la tragedia no se veía en mal estado, pero por dentro presentaba daños y fallas en su estructura.

“Imposible ver desde afuera que estaba dañada, por eso es que se le pide a las personas que no pisen, que no pasen, que no se sienten sobre las criptas porque la mayoría van a estar en estas condiciones”, finalizó Miguel Santana, citado por Milenio.

Protección Civil Guadalajara publicó en su cuenta de Facebook videos y fotos del momento en que estaban tratando de rescatar con vida al hombre que cayó en un tumba y murió el día del entierro de su esposa: