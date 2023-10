Zelda Williams, hija del fallecido actor Robin Williams, cuestionó el uso de la inteligencia artificial en las producciones fílmicas de Hollywood. Por medio de una historia de Instagram, la actriz y guionista emitió un comunicado en el que manifestó su inconformidad con las decisiones de algunas productoras, que han optado por esta tecnología para recrear la voz de su padre, quien se suicidó en agosto de 2014.

“No soy una voz imparcial en la lucha de SAG- AFTRA (Sindicato de Actores de Hollywood) contra la IA. He sido testigo durante años de cuántas personas quieren entrenar a estos modelos para crear/recrear actores que no pueden dar su consentimiento, como papá. Esto no es falso, es muy, muy real”, manifestó Zelda, quien se ha mostrado a favor de los reclamos y peticiones del SAG, que puso fin a la huelga por acuerdo millonario, en cuánto al uso de la inteligencia artificial en películas y series.

(Lea también: Quiénes son los cinco actores más ricos del mundo, según portal especializado)

La hija del recordado actor por películas como ‘La sociedad de los poetas muertos’ y ‘Jumanji’, que en su más reciente entrega le rindió homenaje al actor fallecido, aseguró que le parece inquietante que estén usando la voz de su padre para decir cosas que no lo representan y que además esto deja sin oportunidades laborales a los actores y actrices.

“Ya escuché que IA utilizaba su voz para decir lo que la gente quisiera y, aunque personalmente lo encuentro inquietante, las ramificaciones van mucho más allá de mis propios sentimientos. Los actores vivos merecen la oportunidad de crear personajes con sus elecciones, dar voz a los dibujos animados, poner su esfuerzo y tiempo humano en la búsqueda de la interpretación”, agregó.

La preocupación porque la inteligencia artificial reemplace la labor de guionistas y actores, fue una de las principales razones por la que estos dos gremios se declararon en huelga, pues muchas de las grandes productoras introdujeron esta nueva tecnología porque les permite explorar técnicas y herramientas más baratas y efectivas que el trabajo humano.

Frente a esto, Zelda declaró que “estas recreaciones son, en el mejor de los casos, una pobre demostración de los poderes del ser humano; y el peor, un horrendo monstruo Frankenstein, creado junto a las peores facetas de esta industria, en vez de lo que realmente debería significar”.

View this post on Instagram A post shared by SAG-AFTRA en Español (@sagaftraespanol)

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.