Angelina Jolie, ganadora del Premio Óscar en 1999 por su actuación en la película ‘Inocencia interrumpida’, ha desvelado por qué en los últimos años, especialmente desde que en 2016 rompió con Brad Pitt tras 12 años de relación, ha reservado mucho más sus apariciones en pantalla y ha experimentado un giro profesional. La actriz acepta muchos menos papeles que antaño y ahora ha confirmado que el motivo es, esencialmente, personal.

En una entrevista concedida a ‘Vogue’, la intérprete ha repasado algunos de los momentos más complicados de su vida profesional, sincerándose sobre la desaceleración que su carrera ha experimentado en los últimos años. “Todavía estoy entendiendo quién soy a mis 48 años”, ha explicado Jolie. “Supongo que estoy en transición como persona”, añade.

Así, confiesa que la pasada década, en la que se ha divorciado de forma poco amistosa de Brad Pitt, ha sido especialmente difícil para ella y que diversificar sus facetas profesionales, le ha ayudado a superar los malos momentos. “Me siento un poco deprimida estos días. No siento que haya sido yo misma durante una década” , ha asegurado la actriz. Por ello, ha emprendido nuevos caminos, como el proyecto de moda sostenible Atelier Jolie. Con ello, ha dejado el cine de lado. “Solo acepto trabajos que no requirieran rodajes largos” , apunta al respecto.

“Creo que parte de esto también ha sido terapéutico para mí: trabajar en un espacio creativo con personas en las que confías y redescubrirte a ti misma”, menciona la actriz de Hollywood. “Espero cambiar muchos aspectos de mi vida. Y con este puedo mirar hacia adelante”, celebra en referencia a su marca de moda.

En cualquier caso, la intérprete también reconoce que todavía le queda un largo camino por recorrer para llegar a sentirse bien consigo misma y con su vida. “Teníamos mucho por sanar. Todavía estamos encontrando el equilibrio”, desvela Jolie.

En los últimos 10 años, tan solo ha protagonizado seis proyectos en el cine. Entre ellos destacan las dos entregas de Maléfica y la película ‘Eternals’, de Marvel. A su vez, ha ejercido de actriz de doblaje en “Kung Fu Panda 3″ y “El magnífico Iván”, además de actuar en un cortometraje.

En cuanto a la dirección, tras su debut en 2011 con ‘En tierra de sangre y miel’, Jolie estrenó tres películas entre 2014 y 2017, ‘Invencible’, ‘Frente al mar’ y ‘Se lo llevaron’. De cara al futuro, todavía tiene otras películas programadas tanto para dirigir como para actuar, pero parece que su intención sigue siendo la de no aceptar muchos trabajos demasiado largos.

