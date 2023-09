El expresidente Álvaro Uribe Vélez se mantiene activo en el debate público. Aunque no es candidato a ningún cargo, está recorriendo el país para apoyar a los aspirantes a gobernaciones o alcaldías por el Centro Democrático, su partido.

El también exsenador ahora es noticia por una anécdota que contó mientras daba un discurso a un grupo de simpatizantes de su colectividad en Jardín, uno de los municipios más turísticos del departamento de Antioquia.

En el video, que dura alrededor de 2 minutos y 12 segundos, el jefe natural del Centro Democrático confesó que hace algunos años fue invitado por la Fundación Clinton para que hablara de dos grandes apuestas sociales de su gobierno. Lo que no sabía es que a dicho evento también asistiría Angelina Jolie, una de las grandes actrices de Hollywood y a quien desconocía.

“Es que quiero invitarlo a la Fundación Clinton a que usted hable de dos programas sociales que me han parecido muy importantes: ‘Familia Guardabosques y también el programa de Bancas de Oportunidades’. Me dijo que iba a hacer un foro y que iba a estar Angelina Jolie. Yo no sabía quién era Angelina Jolie”, dijo Uribe mientras que los espectadores reían