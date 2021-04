La cadena multinacional sueca lanza un nuevo servicio de alquiler de trajes que permitirá a sus clientes vestirse gratis durante 24 horas, pues la empresa entiende la importancia de la primera impresión y las entrevistas de trabajo no son la excepción.

La preparación para postularse a una vacante de empleo requiere mucho esfuerzo para los candidatos. Conocer la compañía, responder asertivamente a posibles preguntas y otro hábitos que buscan causar una buena impresión para conseguir ese trabajo.

Sin embargo, la vestimenta no se pude dejar de lado, el llamado ‘dress code’ es de las más importantes en este ámbito, tradicionalmente caracterizado por el uso de un traje. H&M lanzó este servicio enfocado a quienes no tengan entre su armario dichas prendas.

Pensado principalmente en los hombres, la compañía crea ‘One / Second / Suit’, una campaña que solo estará disponible por el momento en Reino Unido y desde el 13 de mayo en Estados Unidos, según Business Insider.

Con algunos tips y frases motivadoras, el gigante espera empoderar a sus usuarios con este proyecto.

En Twitter se empezó a difundir la propuesta del grupo de ‘fast fashion’ con un traje formal, un código QR y la frase: “24 horas de alquiler gratis para tu entrevista de trabajo, el envío disponible en hm.com“; la empresa ha recibido comentarios positivos de parte de los cibernautas.

H&M are offering suits for 24 hours free of charge for people who have a job interview.

Not sure if it’s all H&Ms but saw this in the Westfield branch. pic.twitter.com/ZOUbwx36jO

— Coleen Mensa (@coleenmensa) April 21, 2021