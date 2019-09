Vecinos del sujeto, del cual todavía no han revelado su identidad, dijeron a la policía que lo vieron al frente de la casa, ubicada en la zona residencial de Edgewood, poco antes de la fuerte explosión, lo que generó un incendio y destruyó la estructura de la vivienda, publica la cadena Fox News.

“La casa se derrumbó en un movimiento con mucho sonido… En ese momento estaba completamente en llamas. Se incendió notablemente rápido. Pensé que tomaría más tiempo en generarse el incendio, pero fue como un minuto y medio, fue una locura”, dijo el vecino Dann Laudermilch, de 35 años, citado por el mismo medio.

Oficiales de policía y la unidad de bomberos de Pittsburgh llegaron a la zona alrededor de 2:30 p.m. de este sábado y solo hasta las 8 lograron encontrar el cuerpo del hombre. Además, encontraron el carro y el celular al frente de la casa, detalla la cadena estadounidense.

Los miembros de la familia estaban lejos en ese momento, pues estaban en la boda de la hija, aunque no quedó claro con quien vivía el sujeto, del cual declararon su muerte como suicidio.

Aunque todavía la causa de la explosión se investiga, el jefe de policía Robert Payne señaló que “pudo haber desconectado la línea de gas en el sótano de la casa y, por supuesto, no le costaría mucho más que una chispa para explotar la casa después de eso”, indica Fox.

Por último, las autoridades indicaron que ya habían estado antes en esa vivienda por problemas domésticos relacionados con enfermedades mentales, finaliza ese medio.

Here’s what’s left of the house this morning. pic.twitter.com/oaFXaWmO4n

— Chris Hoffman (@NewsmanChris) September 15, 2019