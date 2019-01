De acuerdo con BBC Mundo, Rahaf tiene como objetivo llegar a Australia pero su pasaporte fue confiscado por un diplomático de Arabia Saudita cuando aterrizó en Bangkok, aparentemente por una alerta de su familia.

La joven de 18 años indicó al medio inglés que teme que su familia la obligue a regresar a su país para ser encarcelada: “seguro me matarán cuando salga”, todo por renunciar a la religión del Islam.

“Compartí mi historia y mis fotos en las redes sociales y mi padre está muy enojado por ello.… no puedo estudiar ni trabajar en mi país. Quiero liberarme y estudiar y trabajar en lo que quiera”, contó Rahaf al corresponsal de la BBC en Tailandia, el cual la vio asustada y confundida.

Las mujeres de Arabia Saudita no pueden viajar al extranjero ni obtener un pasaporte, a menos de que tengan el permiso de un hombre, explica el rotativo británico.

El artículo continúa abajo

Surachate Hakparn, comandante general de Bangkok, dijo a la BBC que la joven está tratando de escaparse de un matrimonio forzado. Sin embargo, expresó que no tiene visa para entrar a Tailandia y que ya se empezó el proceso de deportación vía Kuwait Airlines, aerolínea en la que llegó.

Por su parte, Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch, dijo a través de su cuenta de Twitter que Tailandia está “inventando historias falsas sobre Rahaf Mohammed al-Qunun”, pues “nunca tuvo intenciones de entrar”, solo se encontraba de tránsito en su camino a Australia. “Todo indica que Tailandia y Arabia Saudita intentan engañarnos“, citó ese medio.

#Thailand is manufacturing fake stories about #Rahaf Mohammed al-Qunun @rahaf84427714 "applying for a #Thai visa" & being denied. She was transiting #Bangkok on her way to Australia and never intended to enter Thailand. This looks like Thai & #SaudiArabia playing games to me. pic.twitter.com/roP4SbzK94

— Phil Robertson (@Reaproy) January 6, 2019