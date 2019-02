Kislinger usó su cuenta de Twitter para informar sobre este hecho y reveló que 2 de los hijos del líder chavista, Tito Diosdado Cabello Contreras y de Daniella Desiree Cabello Contreras, pasaron por Moscú (Rusia), “luego de viajar desde La Habana (Cuba) con la línea aérea rusa Aeroflot”.

El destino final sería la capital china Beijing, reveló el comunicador, a donde habrían llegado en un vuelo este domingo 24 de febrero.

“¿Será que por su fama como cantante que Daniella quiso ocultar sus identidades detrás de nombres como Desiree y Tito Contreras, o esta es la huida de los Cabello ante una inminente caída?“, analizó Kislinger en su Twitter.

Esta información llegó al senador estadounidense Marco Rubio, quien dijo que si era falso, sería fácil para el “señor de la droga” (Diosdado Cabello) desmentirlo.

Compelling report that family of #MaduroCrimeFamily insider & drug lord @dcabellor have left #Venezuela.

If this isn’t true should be easy for him to disprove.

But if it is true,it reveals that hiding behind all their public bravado is rightful anxiety about their future. https://t.co/lotqMffq8u

— Marco Rubio (@marcorubio) February 25, 2019