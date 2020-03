green

La cifra de 4.500 es la cantidad de colombianos que se han reportado en la página de Migración Colombia desde el pasado 24 de marzo, informa El País de España, fecha en la que quedaron cerradas las fronteras del país debido a la pandemia del coronavirus, según decretó el presidente Iván Duque.

Entre esas personas hay mayores de 60 años, algunos con problemas médicos, publica el medio.

Y las esperanzas de vuelos organizados por el gobierno son pocas, si se tiene en cuenta que la Cancillería de Colombia, citada por el medio ibérico, informó que no habrá excepciones para colombianos en el exterior, debido al mencionado cierre de fronteras que tiene por objeto proteger a la mayoría de los ciudadanos, no a esa minoría que quiere regresar y no puede.

El País recuerda que a Colombia lograron regresar más de 45.000 nacionales que se pusieron en cuarentena después de llegar, pero un 10 % no logró llegar a tiempo y es por ello que hay por lo menos 200 en Australia (no todos los colombianos quieren regresar, pues tienen sus vidas en otros países), unos 20 en el sudeste asiático, muchos en Tailandia, 200 en Perú y el resto en países de todo el mundo.

El artículo del diario ibérico destaca el caso de una pareja y su bebé en Albania, que por no tener documentos de ese país no puede siquiera salir a comprar leche para su hija de 6 meses, en medio de la cuarentena, con la presión de tener alojamiento solo hasta el 3 de abril.

De los miles de colombianos en el exterior, que quieren regresar y no pueden, el medio español concluye que 2.500 han hecho llamadas de auxilio al gobierno colombiano en cuanto a dinero o una forma de volver a su país.