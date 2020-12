green

Aunque en un principio las autoridades de la ciudad de Posadas, en Argentina, catalogaron la muerte de Giménez como un suicidio, con el avance de las pericias, no se descarta el feminicidio y por eso su caso por ahora quedó en “muerte dudosa”, publica el portal Infobae.

Esto se debe a que en días pasados, la joven rapera de 21 años y madre de una niña de 6 años publicó en sus redes sociales que tenía miedo y que sabía que algo podía pasarle.

El 15 de diciembre, Gemma publicó varias historias en su cuenta de Instagram, dirigidas solamente al grupo de ‘mejores amigos’ en donde alertaba sobre su situación.

“Es la primera vez en mi vida que tengo miedo de verdad. Y lo publico porque de verdad tengo miedo. Siento la necesidad de publicarlo porque si llega a pasar o pasarme algo, se sepa que alguna vez escribí esto. Soy consciente de que podría pasar algo y lo estoy evadiendo, esperemos que no… quiero pensar que no. Pero si pasa, rompan todo”, escribió Giménez en ese momento.

Nunca tuve tanto puto miedo en la vida — Gemma (@Gemmitaxxx) December 15, 2020

Lastimosamente, en la mañana del 25 de diciembre, día de Navidad, la joven rapera fue hallada muerta, ahorcada con un cable, dentro de su casa, detalla Infobae.

Aunque no se descarta el suicidio, se abrió la posibilidad del feminicidio y de ser así el principal sospechoso sería el exnovio de Paula, identificado como Franco N. y también de 21 años de edad, explica el portal argentino.

Según las autoridades, Franco estuvo en Navidad con Paula, quien se había ganado un espacio en la escena del rap y el hip hop en Misiones. Su ex sería la última persona que vio con vida.

Sin embargo, cuando fue interrogado por la policía, el joven señaló que él dejó a su ex en la casa y luego de que tomó un bus para llegar a su casa, Giménez le envió unas fotos por WhatsApp en las que mostraba un cuchillo y un cable y amenazaba con hacerse daño, agrega el mismo medio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gemma con J (@gemma.58_)

Franco le pidió a su amigo Rodrigo, dueño de la casa donde estuvieron celebrando la Navidad y vecino de ‘Gemma’, que cruzara la calle y la buscara, pero cuando logró ingresar a la vivienda, la encontró muerta con el cable atado a su cuello.

En la indagatoria, el exnovio de Giménez insistió en que hace 6 meses no eran novios y que esa no era la primera vez que en que lo amenazaba con hacerse daño si no retomaban la relación.

Sin embargo, otras de las pruebas por las que la policía no descarta el homicidio es que encontraron en el celular de la joven rapera un pantallazo en el que ella hablaba con un hombre, al parecer el papá de Franco o un familiar.

“Señor, Franco estuvo en mi casa recién. Saltó la reja y golpeó mi puerta como un desquiciado. No le atendí y se fue. Pero me está hablando de cuentas de Instagram y no para de decirme cosas. Saqué captura de todo y lo tengo guardado. Mi papá quiere que le ponga una orden de alejamiento pero yo no quiero hacer eso. Pero le voy a pedir que por favor hable con él. Porque hoy no estaba mi hija, pero si él hace eso de nuevo y está mi bebé, voy a tener que denunciarlo. Por favor le pido, no quiero más problemas”, escribió Paula Giménez en aquel momento.