De acuerdo con el diario The Siberian Times, el objeto rectangular negro y con algunos puntos de colores estaba ubicado junto al cuerpo de una mujer, a la cual apodaron ‘Natasha’, cuyo cuerpo estaba en un sitio de entierro conocido como ‘La Atlántida rusa’ y que solo se puede explorar unas pocas semanas al año porque la mayoría del tiempo está debajo del agua.

“El entierro de Natasha con un iPhone de la era Xiongnu sigue siendo uno de los más interesantes en este sitio de entierro“, dijo el arqueólogo Pavel Leus en una publicación sobre los resultados, citado por el mismo medio.

El objeto, específicamente, es una gran hebilla de cinturón elegante, de 18 centímetros de largo por 9 de ancho, hecha de piedras preciosas con incrustaciones de turquesas, cornalina y nácar, detalla el rotativo ruso.

Los científicos dataron el objeto de 2.137 años de antigüedad debido a que el cuerpo de ‘Natasha’ también estaba rodeado con monedas chinas Wu Zhu, lo que los ayudó a ubicarlos en ese tiempo, indica The Siberian Times.

“Este sitio es una sensación científica… Somos increíblemente afortunados de haber encontrado estos entierros de ricos nómadas hunos que no fueron molestados por ladrones de tumbas”, dijo a ese diario la arqueóloga Marina Kilunovskaya, del Instituto de Cultura de Historia Material de San Petersburgo, que dirige las expediciones en el sitio de excavaciones Ala-Tey.

well actually we think it looks more like Samsung than an iPhone…:) Archeologist in awe at 2,100 year old iPhone-like belt buckle unearthed in 'Atlantis' grave in Tuva. Ancient Xiongnu-era woman took stylish accessory to the afterlife https://t.co/9GEonROP3T pic.twitter.com/6gmlk53CzJ

— The Siberian Times (@siberian_times) September 8, 2019