green

De acuerdo con la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Seattle, hubo una fuerte línea de tormentas eléctricas, que produjeron rayos frecuentes, fuertes lluvias, inundaciones y granizo en la región de Puget Sound, publica CNN.

Los 1.250 rayos fueron cayeron entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m. (hora local). 200 de ellos se registraron en el área metropolitana de Seattle entre las 8 y 9 de la noche, detalla el mismo medio.

En su punto más poderoso, la tormenta eléctrica causó cortes de energía en más de 4.500 viviendas, según Seattle City Light, citado por la cadena estadounidense.

Teniendo en cuenta los pronósticos, las autoridades del estado de Washington advirtieron a la ciudadanía que permaneciera dentro de sus hogares o edificaciones resistentes para utilizarlas como resguardo. Además, recomendaron evitar la cima de montañas, árboles altos, campos abiertos y actividades acuáticas, indica CNN.

Por último, los vuelos fueron desviados para evitar el impacto de los rayos y el partido de fútbol americano entre la Universidad de Washington y UC Berkeley en el Husky Stadium tuvo un largo retraso.

A continuación, varios videos de la tremenda tormenta eléctrica en Seattle, EE. UU.

Thunderstorm video from earlier tonight. Huskies are headed back on the field now. GO DAWGS!! pic.twitter.com/BW2YoTB4L7 — University of Washington (@UW) September 8, 2019

Amazing thunderstorm in Seattle right now, and some how I just captured the exact moment a strike hit Elliot bay and took out the power, and moments later power restored 😮😮😮 pic.twitter.com/AhyCaB9mej — Bryan Liston (@listonb) September 8, 2019

Here's a few shots edited together of tonight's lightning show in Bothell. #komonews pic.twitter.com/D90nxWQkzl — Neil Ikeda (@NeilKOMOTV) September 8, 2019

Dear Public,

When we block off a road, it’s for your own good.

Sincerely,

Your Kent Police P.S. Don’t drive through newly formed lakes on roadways. Cars aren’t submarines. pic.twitter.com/ZBC4W45uuq — Kent Police (@kentpd) September 8, 2019