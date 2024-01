“Yo mismo, Amanda, Jess y mi familia estamos completamente devastados y todavía luchando para procesar lo que ha sucedido”, aseguró Peter, el padre de la exciclista australiana Melissa Hoskins, quien falleció el pasado 31 de diciembre luego de que su esposo, el también expedalista Rohan Dennis, presuntamente la atropellara.

El progenitor habla desde un dolor confuso. No entiende qué fue lo que llevó a que esa situación pasara en una pareja que llevaba varios años junta, tenía dos hijos y en apariencia se llevaba bien, vivían en armonía.

(Lea también: Murió reconocida modelo mexicana en un trágico accidente; se estrelló en su carro)

De acuerdo con la información preliminar que se conoce hasta el momento, el hecho que llevó a la muerte de la exciclista fue una discusión. La pareja estaba peleando en su casa durante la noche del sábado 30 de diciembre. Él decidió salir en su carro. Ella lo siguió. Se paró sobre el parabrisas, esperando que ese acto llevara a que su marido, que fue corredor del Team Ineos y Visma (antes Jumbo), no se fuera.

No lo logró. Por el contrario, Dennis aceleró el vehículo. Ella se fue al suelo y, según la información que han dado a conocer las autoridades, fue arrastrada unos metros en el suelo. La llevaron de urgencia a un hospital de Adelaida, la ciudad en la que vivían, pero la gravedad de las heridas llevó a que perdiera la vida.

"It was with shock and sorrow that we learned of Melissa Hoskins’ tragic death.

"Melissa, a mother, daughter, and wife, was also a champion cyclist who thrilled and inspired us with her exquisite skills on the track and road."

Full statement: https://t.co/PRS4kRJJPq pic.twitter.com/qH5GedbGdN

— AusCycling (@AusCycling) January 2, 2024