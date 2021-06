En medio de la agitación política que vive el país a menos de un año ya de las elecciones presidenciales, el nombre del líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, ha tenido resonancia hasta en Brasil porque en esa nación hay un homónimo suyo que también ha recibido los insultos y elogios propios de esa espiral ciega agitada por quienes disparan para todos lados sin reparar en ninguna consideración.

Aunque hay diferencias significativas entre el periodista y el político, hay quienes le escriben al brasileño pensando que su destinatario es el colombiano. Si bien hay aspectos de forma que ayudan a notar la diferencia entre uno y otro (el brasileño tiene barba y su apellido es con tilde: Petró; el colombiano no usa barba y su apellido es sin tilde: Petro), también existen unos números que los diferencian.

Petró tiene casi 16.000 seguidores en Twitter, mientras que Petro redondea los cuatro millones y medio. En esa red social. La cuenta del brasileño sigue el orden de nombre y apellido (@gustavopetro), y la del político colombiano invierte esos términos (@petrogustavo).

Lee También

Nada de eso, sin embargo, es tenido en cuenta en medio de los ventarrones que agitan las ideologías. Petró, además, se dedica a escribir sobre videojuegos y tecnología en Brasil. Petro, a la acción política en Colombia.

“Descubrí que era el homónimo de Gustavo Petro en 2011, cuando comencé a recibir menciones en Twitter”, recordó Petró en Caracol Radio. “Creo que fue una campaña política en Colombia o Gustavo Petro tuiteó sobre política en Colombia, a algunas personas no les gustó y comenzaron a escribirme pensando que era el otro Gustavo Petro”.

También explicó en esa emisora que en Brasil el Petro tiene un acento en el portugués y se dice Petró y es de origen italiano. “Por el nombre, tengo muchos seguidores en Colombia, pero en Brasil tengo seguidores que quieren conocer contenidos sobre tecnología”, agregó el brasileño en la frecuencia radial.

“Tengo seguidores desde Colombia que quieren [saber] qué yo pienso sobre Gustavo Petro político, porque se confunden. Yo no sé [risas]”, dijo, y agregó sobre su propia ideología política que le gusta el progreso. “Me considero progresista. Quiero las cosas buenas para la sociedad y para el pueblo brasileño”.

(También puede leer: En el gobierno de Petro en Bogotá sí hubo fuertes ataques del Esmad y muertos; evidencias)

“Comencé a recibir menciones en Twitter en español, y yo no comprendí. Fui a Google a pesquisar lo que estaba haciendo y descubrí que tienen un político en Colombia que se llama Gustavo Petro”, recordó el ‘gamer’. “Como periodista, escribí reportajes sobre homónimos en esa época. Intenté hablar con Gustavo Petro. En ese momento él me habló a través de mensajes. Pero después del reportaje nunca me respondió”.

Aseguró que averiguó sobre la posición política de Petro. “Intenté conocer a la persona y comprendí por qué muchas personas no gustan de él. Comprendí de esta manera [que es] por cuenta de sus posiciones políticas. Pero tengo todo el respeto del mundo por Gustavo Petro. No importa si es un político de derecha o de izquierda, lo respeto como persona y no quiero estorbar su vida o su carrera política de ninguna manera”.

Finalmente, sobre si tiene intención de cambiar el nombre de su cuenta de Twitter para evitarse molestias, Petró dijo: “Me gusta mi cuenta de Twitter. No la voy a cambiar. Gustavo Petro puede hablar conmigo para cambiar. Tengo mis seguidores que gustan de videojuegos aquí en Brasil. No quiero cambiar”.