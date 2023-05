Gustavo Petro causó división en el recinto, al cual llegó luego de los pomposos actos protocolarios de los que fue objeto por parte de la monarquía de ese país, encabezada por Felipe VI y Leticia Ortiz, a los que les regaló artesanías y joyas, respectivamente.

El presidente de Colombia fue aplaudido por el bloque gobiernista mientras que la oposición, liderada por el partido derechista Vox, se retiró del lugar justo cuando este fue a tomar la palabra.

El mandatario emitió un discurso con el que se congració con quienes lo escuchaban y en el que dijo representar “el país de la belleza y de la sangre”.

Sus palabras estuvieron antecedidas por las de Meritxell Batet, presidenta del Congreso, que ofició de anfitriona y mujer que dijo que ambos países se han enriquecido mutuamente en la centenaria relación que han sostenido a lo largo de los últimos siglos.

Lo particular fue que afuera del recinto hubo protestas de colombianos y peruanos en contra de la presencia de Petro, mientras que 157 diputados de de 11 países de América y Europa también manifestaron su molestia con la visita mediante un reclamo escrito.

El jefe de Estado emitió su egocéntrica declaración luego de plantear: “En mí se centra el ataque de quienes no quieren los cambios y creen que las cosas están bien así”.

Luego se nombró a sí mismo como el eje de la prosperidad de Colombia, motivo por el que aseguró tener miedo al no saber si podrá cumplir con todo lo que prometió.

“En mí también se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir, temor de no cumplir con lo que la historia demanda”, apuntó.