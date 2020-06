green

El certamen realizado en el municipio de Santa Catarina Mita, departamento de Jutiapa, se transmitió por redes sociales y no pasó desapercibido por medios como el Mundo de España, que lo reseñó como toda una curiosidad (así como medios extranjeros reseñaron el ‘Covid Friday’ colombiano).

“Felicidades a la nueva señorita Covid 19“, dice el animador en el micrófono y pide “fuerte los aplausos” al escaso público asistente, señala el medio ibérico, que hace notar que mientras se da el veredicto del concurso, dos niños de menos de 5 años de edad juegan muy cerca de las candidatas.

De acuerdo con El Periódico, el concurso fue organizado por algunos vecinos con tan solo tres aspirantes a la corona y también critica el hecho de que ninguna de las participantes usa mascarilla de protección en un país de 16 millones de habitantes con 14.819 infectados por coronavirus y 601 muertos, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.

Este es el video del singular concurso, que rompió todos los protocolos de distanciamiento social y autocuidado.

Eligieron a Miss Covid-19 y a Miss Pandemia. Evento en Santa Catarina Mita, Jutiapa, fue transmitido por redes sociales. Los jóvenes que les imponen la banda a las ganadoras si llevan mascarilla. Ellas y los niños que juegan atrás, no. pic.twitter.com/I7aDwW7leW — Victor Bolaños (@vichoguate) June 21, 2020

En la misma nota, El Mundo de España publica que no es la primera vez que los guatemaltecos celebran actos sociales en plena pandemia y estando prohibido desde principios de marzo, como una fiesta de unos jóvenes de familias pudientes que hicieron una fiesta en la que bebían alcohol de la misma botella y no mantenían protocolos de bioseguridad, y que fueron dispersados pero no arrestados ni multados, lo que suscitó molestias en la opinión pública, que señaló a las autoridades de no aplicar la ley con el mismo rigor.