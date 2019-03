Según Historic England, el grabado lo hizo un soldado romano alrededor del año 207 d.C., es decir unos 85 años después de la construcción del muro, el cual tiene una extensión de 117 kilómetros.

La imagen del miembro se conoció por medio de un tuit publicado por esa entidad, en el que aseguraron que su significado era “buena suerte”.

This graffiti from 207AD was discovered at a quarry near Hadrian's Wall quarry during recording work with archaeologists from @uniofNewcastle https://t.co/bmu8wMqCK0 pic.twitter.com/GdiuXyDwEp

Además del dibujo del pene, los arqueólogos descubrieron nueve inscripciones en latín, de las que solo seis son legibles. Una de ellas parece ser la caricatura de uno de los oficiales al mando del destacamento de esa época.

Graffiti left by Roman soldiers near Hadrian’s Wall, including a caricature of the commanding officer, is being recorded by archaeologists from @UniofNewcastle

It give us clues about the military units involved, as well as the officers in charge https://t.co/bmu8wMqCK0 pic.twitter.com/07MvDBI8Nf

— Historic England (@HistoricEngland) February 27, 2019