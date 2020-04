green

En una columna publicada este lunes en The New York Times, el experto especializado en enfermedades infecciosas dice que el aislamiento en casa no puede durar por siempre, a pesar de que esas medidas resultan ser efectivas al momento de allanar la curva de expansión del virus.

El gurú de las pandemias advierte en su columna que las medidas de confinamiento y distanciamiento social son efectivas cuando se hacen antes de que se propague el virus, de lo contrario las medidas de los gobiernos se tienen que enfocar en quienes ya tienen la enfermedad.

Ejemplos en los que el distanciamiento funciona se han presentado en Hong Kong, Singapur y Taiwán, según el especialista, una de las autoridades actuales más prominentes sobre coronavirus.

El médico admite que las economías se afectan con estas medidas e insiste en que tales iniciativas tienen como fin primordial salvar vidas, sin contemplar los demás escenarios y, en ese caso, los médicos deben arremangarse, canalizar a los pacientes o intubarlos, y hacer lo mejor con las herramientas que tengan a mano, revela el ‘Times’.

Cuando pasa el pico de la pandemia, dice el científico, hay que dar una espera a que las personas generen anticuerpos para contener el virus, ya sea porque se enfermaron o porque recibieron alguna vacuna, y un resurgimiento del virus o de la pandemia se evitará por completo una vez que por lo menos la mitad de la población mundial haya sido infectada.

Mientras eso sucede, un proceso que bien pueden ser entre uno y dos años, los gobiernos deben apretar y soltar en materia de políticas de aislamiento y distanciamiento social, pues el experto cree que es la única forma de que la pandemia no se salga de control mientras se mantiene “un costo económico y social aceptable”.

Leung acota además que el éxito de las medidas de distanciamiento social depende de los gobiernos y de la conciencia de los ciudadanos, y se basa en tres pilares: combatir la enfermedad, proteger la economía y mantener las relaciones sociales en un nivel saludable.