De acuerdo con el diario Daily Star, aunque el suceso ocurrió en noviembre de 2020, se conoció hasta la semana pasada que se desclasificó un informe del Servicio Aéreo Especial del Reino Unido (SAS, por sus siglas en inglés).

El reporte, citado por el mismo medio, detalla que el francotirador utilizó un rifle Barrett calibre .50, cuyo impacto podría arrancar una extremidad con una sola bala. Esa arma se usa generalmente para atacar objetivos más grandes, como carros, camiones o tanques con blindaje ligero.

Según una fuente consultada por el rotativo británico, el francotirador que mató a los 5 miembros del Estado Islámico en Siria tiene más de 20 años de experiencia y el disparo lo efectuó desde una distancia de 900 metros.

SAS super sniper kills 5 jihadis with a single shot from army's most powerful rifle – Daily Starhttps://t.co/yNZZIGEwdF

— Fortesque… (@gordonkphil) January 24, 2021