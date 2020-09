“Este es el primer y único hallazgo de su tipo: un cadáver de oso [de las cavernas] completo con tejidos blandos”, afirmó la científica Lena Grigorieva, en un comunicado de la Universidad Federal Nororiental de Rusia.

Grigorieva agregó que el cuerpo “está completamente conservado, con todos los órganos internos en su lugar, incluida la nariz“.

La científica también aseguró que en otras oportunidades se hallaron restos de esa especie, pero nunca de manera tan intacta:

El oso de las cavernas (Ursus spelaeus) es una especie prehistórica que se extinguió hace unos 15.000 años, señala la misiva y añade que el animal descubierto en Rusia tiene entre 22.000 y 39.500 años.

De acuerdo con el comunicado, aún es necesario llevar a cabo un análisis de radiocarbono para determinar la edad precisa del oso.

A continuación puede ver las fotos del animal descubierto:

HUGELY EXCITING! A cave bear carcass has been recovered from the permafrost on an Arctic island – “the first and only find of its kind.” The preservation is remarkable; all internal organs are present. And that nose! Wonderful 📷 NEFU https://t.co/U6nayPIsIp pic.twitter.com/gzggoCyHmA

— The Ice Age ❄️🌞 (@Jamie_Woodward_) September 12, 2020