La joven, que en ese momento estrenaba un Toyota Supra 2020 amarillo, fue declarada muerta en el lugar, igual que un hombre de 35 años que viajaba con ella en el asiento del copiloto, informó en un comunicado la Policía del condado de Montgomery.

En cuanto al otro conductor, las autoridades señalaron que el hombre fue trasladado “con heridas graves” a un hospital; otras 2 personas que se movilizaban en ese carro también resultaron con lesiones de gravedad.

De acuerdo con la misiva, 3 vehículos que estaban parqueados y desocupados en la calle también resultaron afectados debido al trágico accidente.

Aunque todavía no hay claridad sobre la causa del suceso, las autoridades señalaron que la velocidad a la que manejaba Stephanie pudo haber incidido en la colisión.

Luego de que se conociera el hecho, registrado el pasado 9 de septiembre, en redes se viralizaron unas publicaciones que la joven había hecho en Instagram, presumiendo de su nuevo carro.

A continuación puede ver esas publicaciones y, en seguida, un video de cómo quedó el Toyota:

Stephanie Angelica Vasquez was killed along with her passenger when her 2020 Toyota Supra smashed into a Honda Accord last Wednesday.

She had posted the words ‘Imma kill it on the high way’ beforehand. R.I.P. to her 🕊 pic.twitter.com/2AtWEmRqVL

— My Mixtapez (@mymixtapez) September 13, 2020