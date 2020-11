green

A través de sus diferentes redes sociales, la joven transexual –identificada como Eva Castt– denunció que un grupo de hombres la golpeó brutamente este viernes en varias partes del cuerpo, incluida la cara.

“No había andado ni una manzana, cuando me han empezado a gritar: ‘¡puto travelo y engendro!’. Además, me han agarrado y me han dado dos puñetazos en la cara, patadas y otros golpes en el cuerpo. Soy una chica normal de 19 años”, escribió.

En las imágenes, publicadas por la víctima y que se hicieron virales rápidamente en Twitter, se puede observar a la joven llorando. Adicionalmente, muestran cómo le quedó ensangrentado el rostro.

Hoy he salido de casa y nada mas salir, no había andado ni una manzana, me han empezado a gritar “¡puto travelo! ¡engendro!” y me han agarrado y me han dado dos puñetazos en la cara, patadas y otros golpes en el cuerpo. Soy una chica normal de 19 años, soy transexual, sí, +++ pic.twitter.com/B9A8umtFQe — eva (@evacasttt) November 20, 2020

Castt, de igual manera, puntualizó en su cuenta de Instagram que no es la primera vez que sufre este tipo de agresiones en plena calle. Asimismo, recalcó que tiene todo el derecho de vestirse como ella considere.

“Soy transexual, sí, pero es que eso no me hace menos normal, no me hace un engendro, y no me hace menos persona. Tengo derecho a salir de mi casa y tengo todos los derechos que cualquier ciudadano tiene. No más transfobia, por favor”, concluyó.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona (España), condenó este sábado en su cuneta oficial de twitter este nuevo caso de intolerancia. “No estás sola. Somos una ciudad abierta y orgullosamente diversa”, enfatizó.