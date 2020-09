Con los ojos aguados y un gran esfuerzo para no entrar en llanto, Daniela aseguró que estaba a punto de firmar el contrato de arriendo de un apartamento en Buenos Aires, pero la dueña del inmueble descubrió que era transgénero y por eso el negocio se cayó.

Luego de que esas imágenes se viralizaran, Todo Noticias dialogó con Daniela para que contara más detalles de lo que ocurrió. Ella manifestó que todo el proceso de arrendamiento se hizo a través de una inmobiliaria, pero la dueña del apartamento quiso conocerla, así que se citaron por Zoom.

“Sentí que se sorprendió cuando me vio. Es una mujer grande. Después de charlar un rato me dijo: ‘A personas como vos no les alquilo’”, recordó la peruana, en entrevista con el medio.