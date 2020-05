green

“Esta enfermedad se expande como un incendio y lo que uno hace no cambia demasiado las cosas. Al final, todos se van a infectar. Hasta que haya una vacuna eficiente”, manifestó Giesecke en entrevista con Infobae.

El epidemiólogo, quien es reconocido a nivel mundial por su gran trabajo como director científico del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades entre el 2005 y 2014, enfatizó que la mayoría de los jefes de estado han tomada este tipo de medidas para mostrar “fortaleza y acción”, ya que viven en una constante carrera política entre ellos.

Giesecke, igualmente, señaló en el portal de noticias que no hay la suficiente evidencia científica que demuestre que los aislamientos obligatorios, impuestos por la mayoría de gobernantes, sean eficientes para evitar la propagación del COVID-19.

“Nadie sabe si cerrar las escuelas va a tener algún efecto. Lo mismo con el cierre de las fronteras, o con no permitir que la gente esté al aire libre. Muchos países le han dicho a la población que se quede en sus casas. Es extraño, porque es agradable estar afuera y uno debería hacerlo. La infección se propaga muy poco estando al aire libre. De hecho, el riesgo es mucho menor”, agregó el especialista.

A pesar de que en Suecia se han registrado hasta el momento 3.220 muertes asociadas al brote y más de 25.900 casos de contagio, Giesecke defiende el modelo y las medidas adoptadas por el gobierno de su país.

“Si se contrasta con Dinamarca, Noruega y Finlandia, es cierto, nuestra tasa de mortalidad es más alta. Pero si hablamos del Reino Unido u otros países que tienen más decesos y cuentan con un confinamiento severo. Entonces, deberían tener menos fallecimientos, si esas medidas funcionaran como dicen”, puntualizó el epidemiólogo en Infobae.

En comparación con Bélgica, Portugal y Suiza, que cuentan con una población similar y que han decretado medidas más restrictivas, el país escandinavo tiene menos infectados y un promedio semejante de muertos.

En Suecia, incluso, la tasa de mortalidad es de 22 fallecidos por cada 100.000 personas, idéntica a la de Irlanda, y no ha colapsado en ningún momento su servicio sanitario debido a que las unidades de cuidados intensivos no se han saturado, indicó The New York Times.

El impreso estadounidense, además, informó que en la actualidad en el país nórdico todavía se mantienen abiertas las fronteras, los centros educativos y varios sectores comerciales, como los restaurantes y bares.

Johan Giesecke finalmente reiteró en el portal de noticias argentino que lo mejor que se puede hacer en estos momentos es aliviar las medidas y que la población misma cree una inmunidad ante el virus.