green

Según dijo Ochoa en la emisora, el protocolo que el Gobierno prepara para que restaurantes, cafeterias y locales de comida puedan abrir en medio de la crisis por coronavirus es:

Una distancia de 2 metros entre mesa y mesa

Clientes deben registrarse (dar sus datos) para tener la trazabilidad en caso de resultar contagiados

Incrementar higiene en las cocinas, tanto en procesos de limpieza como con rutinas más frecuente de lavado de manos

Habrá control de temperatura para empleados

Restricción de ingreso de proveedores a la zona de consumos y preparación de alimentos

La periodista indicó que estas alternativas buscan mantener el empleo de millones de personas, teniendo en cuenta que este será uno de los años más críticos en la cifra del desempleo que puede alcanzar, de acuerdo con Ochoa, niveles de hasta el 20 %, “es decir, unos 5 millones de desempleados, que se suman a los millones más que se van a quedar con menores ingresos”.

Esa industria se sumaria a la de construcción y manufactura, que ya funciona parcialmente en el país.

No obstante, el Gobierno también se plantea permitir la reapertura del comercio en “municipios no COVID” que son aquellos que no han reportado casos de personas con coronavirus.

El sector de los restaurantes ha sido uno de los más golpeados por la crisis del coronavirus que impacta en Colombia. Hace pocos días se conoció que 10.000 de estos establecimientos cerrarán, lo que significa una pérdida de más de 50.000 empleos.