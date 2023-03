En un comunicado emitido este martes desde la Secretaría de Gobernación, se confirmó que el hombre está siendo buscado por las autoridades.

Estos son los videos que se han conocido de la agresión de esta persona que es originaria de Cuba, pero nacionalizada mexicana.

(Le puede interesar: “Me escapé, no sé si del cielo o del infierno”: ‘Paquita la del barrio’ habla de su salud)

Por eso, pidió la intervención del INM, para que informe a la Fiscalía cualquier movimiento de Yian N por alguno de los puntos migratorios (terrestres, marítimos o aéreos).

Lee También

La mujer habló en el programa de Gustavo Adolfo Infante y, en primer lugar, aclaró que no conoce a este hombre y que muchos creyeron que venía con su orquesta porque se subió tranquilamente a la tarima:

La artista dijo que nadie le dio autorización ni lo invitó a cantar, pero que en otros videos se ve cómo ella quiso que se apartara de allí.

(Le puede interesar: Laura Zapata, hermana de Thalía, habla sobre supuesta infidelidad de Tommy Mottola)

Algunas personas la han señalado a ella de comenzar el altercado porque se ve cómo le da una palmada a él, y así lo explicó:

“En el momento en que este tipo me da la palmada en la frente y al otro chico, yo le hago que ya. Por segunda vez, cuando me dice una mala palabra le hago con la mano que ya para que se bajara. Es una reacción lógica para defenderse. Cuando hago eso, él voltea y me agarra mi parte y me la aprieta, estoy muy lastimada. […] Yo lo cacheteé con la mano y él me agarró con la mano izquierda y me mete el puñetazo en la sien. El tipo me jalonea durante 28 segundos, me pega por detrás y me muerde en la espalda”.