A inicios de esta semana un rumor encendió las alarmas de los seguidores de Thalía, pues varios medios internacionales aseguraban que su esposo durante 22 años, Tommy Mottola le había sido infiel con la cantante peruana Leslie Shaw. Las especulaciones aseguraban que la pareja de casados estaba en crisis y trámites de divorcio.

El programa El Gordo y La Flaca desmintió el asunto y, tras hablar con la pareja en cuestión, aseguraron que todo se trataba de un rumor. “Hoy hablé con ambos, están felices, están contentos, todo está perfecto, todo está espectacular. Vemos la influencia de cómo son estos ‘influencers’. No voy a mencionar el nombre de la persona que crea todos estos chismes. Es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme a ella, no me imagino a Thalía en ningún momento en salir a desmentir ninguno de estos cuatro chismes”, dijo la periodista Lili Estefan.

Laura Zapata, hermana de Thalía, habló sobre rumores de infidelidad

Aunque el programa de Univisión desmintió las acusaciones, los rumores continúan y llegaron hasta oídos de la actriz Laura Zapata, hermana de Thalía, con quien no tiene una muy buena relación desde hace un tiempo. La mexicana de 66 años defendió a Tommy Mottola delante de las cámaras de varios medios cuando le preguntaron por la rumorada infidelidad. “No sé mi amor, ahora sí que ve tu a saber, a lo mejor una de las cuatro patas de una cama dio la noticia, no creo, yo no creo que sea cierto”, dijo.

Los periodistas aprovecharon el encuentro con Laura Guadalupe Zapata Miranda y le preguntaron por su actual relación con la intérprete de Amor a la mexicana. “No tenemos comunicación, rompí la comunicación, la comunicación se rompió por una falta de disculpa, por no aclarar una situación que yo soy una mujer trabajadora, que no necesito que nadie me mantenga, sigo trabajando entonces yo creo que las hermanas se tienen que cuidar, proteger y ayudar y yo no me sentí cuidada, protegida ni ayudada. La vida es muy corta para estar insistiendo en un tema que no tiene resultados lindos para ti”, aseguró sin dar más detalle.