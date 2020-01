green

Necul, de 22 años y residente de la ciudad de Temuco, en Chile, fue rociada con perfume y quemada por su esposo después de una discusión en su vivienda. Además, también fue cortada con un vidrio y golpeada brutalmente en diferentes partes del cuerpo, publica el noticiero local 24 horas.

“Me dio tres combos en la cabeza. Me incendió con colonia en el pelo, en la espalda. Él mismo, cuando vio que me estaba incendiando, me abrazó intentando apagarlo”, contó a ese medio la joven.

Por ello, en medio del pánico que le daba tener a su pareja a unos cuantos metros, se le ocurrió llamar a la policía, pero fingiendo que la llamada era a una pizzería.

“Le dije a la carabinera que quería pedir una pizza. Me dijo, ‘¿usted está consciente de que está llamando a Carabineros?’ (le respondí que) Sí. Luego me dijo ‘¿está sola?’ No. ‘¿Te agredió tu pareja?’ Sí y le dije: ‘quisiera pedir una con doble queso y a domicilio’”, añadió Ivette Necul a ese infotmativo.

El capitán de los carabineros de Temuco Jorge Pohl indicó a ese medio que agentes llegaron rápidamente a la casa y corroboraron que la joven había sido brutalmente agredida por el sujeto, que será procesado por intento de feminicidio. También se percataron de que el pelo de Ivette estaba quemado y que tenía lesiones en ambas manos.

“Fue muy valiente en denunciar a su marido, porque hay muchas mujeres que hoy en día prefieren callar para evitar escándalos. Yo siempre le enseñé que ningún hombre debía levantarle la mano”, dijo Fabiola Molina, madre de Ivette Necul.