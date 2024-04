Dos personas con cáncer conforman la familia real en Inglaterra. La princesa Kate Middleton anunció hace poco meses que tenía la enfermedad. Carlos III, quien se posicionó como rey en septiembre de 2022, pero tal parece que su reinado no durará mucho más tiempo, ya que padece de lo mismo.

Según habían informado medios ingleses, el tratamiento estaba siendo aceptado por el cuerpo de Carlos III. Sin embargo, según The New York Post y The Daily Beast, el rey actual tiene los días contados

Amigos y cercanos a la casa real han tenido acceso al estado de salud del hijo de la fallecida reina Isabel II y aseguran que se ha “deteriorado progresivamente” y estaría “muy mal”.

El panorama está tan oscuro que la familia estaría adelantando el proceso para que el funeral, en caso dado, esté listo pronto.

Según el vocero de la familia, el hijo de la monarca, que falleció en septiembre de 2022, está poniendo toda su energía poder superar esta enfermedad, pero es evidente que, por su edad, el deterioro es mayor.

The Daily Beast añadió que la casa real estaría alistando la llamada ‘operación Puente Menai’, un documento de más de 100 páginas en el que se detallan los asuntos funerarios y, por supuesto, qué pasará luego del deceso del rey.

Dicha operación se ha ido actualizando desde la muerte de la Reina Isabel, pero cercanos aseguran que desde el deterioro de salud del Rey Carlos III se ha visto mayor movimiento en la casa.

Luego de la muerte del Rey Carlos III, será el Príncipe William quien se quede con el trono.

