Los 3 colombianos llegaron el pasado 5 de octubre a Cancún, donde los recibió un amigo de la familia. La intención era conocer varias ciudades de México, razón por la que la joven de 28 años, el hombre de 42 años y su hijo de año y medio tomaron un bus rumbo a la capital.

Mili Pautt, hermana de Ailin, es quien dio a conocer esta historia en Semana. Allí reveló que el pasado 8 de octubre “tomaron un bus en la terminal de la línea ADO”, con el que esperaban llegar a Ciudad de México ese mismo día.

“Ellos iban viajando, y cuando estaban llegando a Ciudad de México, más o menos a una hora, no tengo la ubicación exacta, mi hermana nos envió una foto y unos videos del lugar en el que iban, y nos indica que los habían parado y bajado del bus. Ella después nos compartió una foto de una patrulla, donde se identifica que es de la Guardia Nacional”, contó Mili a Semana.

La mujer asegura que ellos no tardaron en responderles para preguntar qué pasó, pero “nunca más respondieron. Los mensajes le siguieron llegando como por una hora después, pero luego dejaron de recibir mensajes”, añadió Mili.

Desde el mismo 8 de octubre, los familiares de Ailin y Edwin empezaron a contactar a las autoridades colombianas y mexicanas para que les ayudaran a encontrar a la pareja y al menor de un año y medio.

Andrés Julián Úsuga, pareja sentimental de una familiar de los desaparecidos, contó en Noticias RCN cómo ha sido este proceso. “Enviamos el correo, enviamos información y ellos nos remiten un correo pidiendo más información, pero esto es lo único que nosotros tenemos por eso se la volvemos a enviar y nos responden que van a empezar la investigación, pero no hemos tenido más respuesta”, aseguró.

Por su parte, Mili, quien también buscó ayuda estatal, dijo la respuesta de las autoridades mexicanas: “Me han hecho el favor de buscar en plataformas de migración, para saber si están detenidos o algo así, pero no hay registro de ellos. Llamé a Derechos Humanos de México, me contestó un abogado que ha sido muy amable. Me ha dicho que en el estado cercano, que es Tabasco, y su capital Villahermosa, no hay registro de ellos”.

Si bien una funcionaria de la Embajada de Colombia en México se comunicó con Andrés Julián, no hay claridad sobre qué están haciendo para encontrar a la familia.

“Unas horas después de que se haya publicado la noticia una funcionaria de la embajada colombiana en México, que nunca me dijo quién era, se contacta con nosotros y nos hace ver que el protocolo ya fue iniciado. Yo le pregunto qué de qué trata ese protocolo y me dice que el día de hoy (11 de octubre) en la mañana se iba a contactar con nosotros para darnos más información. Pero eso es el único apoyo del Estado que hemos recibido”, expresó Úsuga.

Últimas fotos que compartió pareja deja dudas

Los familiares de Ailin dieron a conocer en Semana las últimas fotografías que la pareja les compartió antes de desaparecer. En una de ellas muestran el paisaje de la zona en la que fueron detenidos y en la otra se ve la foto de una patrulla que tiene emblemas de la Guardia Nacional. Estas son las dos imágenes:

Sin embargo, hay un hecho que no deja de llamar la atención y es que, según informó Noticias RCN, a la familia de estos colombianos los han llamado para extorsionarlos.

“Nos dijeron en la llamada que nos pedían 950.000 pesos mexicanos [más de 20 millones de pesos colombianos], se les dijo que no se tenía ese presupuesto, sin embargo dijeron que se volvían a comunicar”, aseguró la familia.

