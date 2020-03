green

Tal y como se ve en la películas apocalípticas, cuando no hay personas deambulando por las calles la vida salvaje vuelve a colonizar lo que anteriormente fue suyo. No obstante, muchas de estas imágenes no son reales o fueron capturadas en otros lugares y en otras circunstancias.

De acuerdo con el medio estadounidense, las fotos de los cisnes se tomaron en Burano, una isla ubicada en el área metropolitana de Venecia, y no en los principales canales de la ciudad, como se afirmó en las diferentes publicaciones.

NatGeo, por otro lado, enfatizó que “los delfines fueron grabados en un puerto de Cerdeña, en el mar Mediterráneo, a cientos de kilómetros de distancia”, de la capital de la provincia de Véneto (Italia).

Finalmente, el espacio televisivo señaló que un noticiero chino “desacreditó” las fotografías de un grupo de elefantes durmiendo en un campo de té en la región de Yunnan, ya que, según el informativo, “la presencia de estos animales no está fuera de la norma y no están borrachos”.

En medio de la emergencia sanitaria que afronta el planeta por la pandemia del COVID-19, muchas personas comparten información falsa en las redes sociales. Por eso, no hay que creer en todo lo que se publica en estas.

Here's an unexpected side effect of the pandemic – the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f — Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) March 16, 2020