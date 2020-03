green

Debido al pánico y nerviosismo que se vienen presentando en el Reino Unido por la pandemia del COVID-19, Bilbrough no pudo adquirir sus provisiones después de salir de un turno de más de 48 horas.

Según el relato de la mujer, la mayoría de los supermercados de ese país no han podido controlar las desmedidas compras que realizan algunos ciudadanos por el miedo a un posible desabastecimiento.

“Por favor dejen de vaciar las estanterías de los mercados. Recién salgo de la tienda y no había ni frutas ni verduras y me puse a llorar ahí dentro. No sé cómo haré para no enfermar”, manifestó entre lágrimas Bilbrough.

La enfermera, por otro lado, enfatizó que “aquellos que están dejando los mostradores sin alimentos y productos tienen que detenerse, porque hay gente como ella que necesitan comida para poder sobrevivir”.

Con respecto a este tema Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, le pidió a la población que sea compresiva con esta situación, y que “no hay razón para que las tiendas estén vacías”, indicó el diario británico Mirror.

“Tenemos buenas cadenas de suministro, por eso no quiero ver ningún tipo de especulación. Deben ser razonables en sus compras y considerados con los otros compradores”, agregó Johnson en declaraciones recogidas por el impreso inglés.

De acuerdo con los últimos reportes, en el Reino Unido se han registrado 233 muertes y 5.067 casos de contagio con el COVID-19. Hasta el momento, Italia y España siguen siendo los países europeos más afectados con esta pandemia.

A continuación, las declaraciones de la mujer: