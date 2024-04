Como Marcos Fidel Pérez Fruto fue identificado el colombiano palenquero que murió en Estados Unidos y de una forma bastante extraña, según aseguraron los amigos a la familia de la víctimas, luego de que departieron de una noche de tragos en la casa del hombre, según informó El Tiempo.

La residencia del colombiano está ubicada en Denver, Colorado, quien tenía 42 años y era padre de una joven: “Desde el 2023 residía en Colorado. Se dedicaba a oficios varios y estaba en un proceso de legalización de sus documentos”, comentó Walberto Torres, familiar del fallecido, al citado medio.

El hombre vivía con varios amigos en un apartamento, donde murió el pasado 3 de abril en EE. UU. Precisamente, Torres dio más detalles de lo que le contaron las personas que compartieron con el colombiano la noche anterior en su residencia.

“Según lo que manifestaron, estaban compartiendo entre ellos al interior del apartamento. Departiendo, cada uno tenía seis cervezas. Se acostaron y al día siguiente, al ver la demora para despertarse, se dieron cuenta de que estaba sin vida. Esa es la versión que tenemos”, dijo en el rotativo.

Las autoridades estadounidenses hicieron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la morgue de la ciudad para hacerle las pruebas correspondientes; sin embargo, la familia aún no conoce la causa exacta de la muerte, según el periódico.

“Él no tenía ningún problema de salud, estaba sano. Nos dicen que están investigando y que hasta que no tengan claridad de los hechos no nos pueden facilitar información”, mencionó el pariente en la entrevista.

La familia vive un calvario para repatriar el cuerpo y además darle cristiana sepultura. El Consulado de Colombia en San Francisco aseguró que les brindará la ayuda con los trámites.

