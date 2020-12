“El presidente Trump ha sido informado de la explosión en Nashville, Tennessee, y continuará recibiendo información actualizada periódicamente. El presidente se siente agradecido por la respuesta de los increíbles servicios de emergencias y está rezando por aquellos que resultaron heridos”, dijo uno de los portavoces de la Casa Blanca, Judd Deere, en un breve comunicado.

La Policía local de Nashville ha apuntado a que la explosión podría ser un “acto intencionado”, aunque por el momento no ha señalado a ningún responsable.

“Esto parece ser un acto intencionado. Las fuerzas de seguridad están cerrando las calles mientras continúa la investigación”, dijo en su cuenta de Twitter el Departamento de Policía de Nashville.

MNPD, FBI & ATF investigating the 6:30 a.m. explosion on 2nd Ave N linked to a vehicle. This appears to have been an intentional act. Law enforcement is closing downtown streets as investigation continues. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020