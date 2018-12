Mediante la plataforma en internet de crowdfunding, GoFundMe, Kolfage ha recibido el apoyo de 96.763 personas y 5.884.425 dólares, en el momento en que se redacta este artículo. La meta es nada más y nada menos que mil millones de dólares.

“We The People Will Fund The Wall” (Nosotros las personas financiaremos el muro) es la iniciativa lanzada por el militar retirado, que explica en la página de GoFundMe que durante su servicio perdió 3 extremidades de su cuerpo.

Aunque los primeros dos días la recaudación fue de menos de un millón, en las últimas horas el incremento ha sido increíble. Solo hoy, 20 de diciembre, recogió casi 5 millones de dólares.

De acuerdo con Infobae, la Casa Blanca se encuentra enfrentada con la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por la ausencia de cinco mil millones para el financiamiento de la obra.

Las donaciones van desde 5 dólares, hasta 5.000 y según Kolfage en su argumentación en GoFundMe: “Si los 63 millones de personas que votaron por Trump prometen $ 80, podemos construir el muro. Eso equivale a aproximadamente 5 billones de dólares, incluso si obtenemos la mitad, eso es la mitad del muro”.

“Esto no será fácil, pero es nuestro deber como ciudadanos. Esto debe ser compartido cada día por cada uno de ustedes en las redes sociales. ¡Podemos hacerlo y podemos ayudar al presidente Trump a hacer que América vuelva a estar segura!”, añadió Kolfage en el mismo portal.