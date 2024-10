Por: Alerta Crónica

Uno de los casos más llamativos y que ha sido noticia en los últimos días en el país es la extraña muerte del colombiano Samuel Gaona en territorio mexicano. Dice su familia que el exmilitar, de 36 años, había migrado a finales del 2023 a ese país con el fin de trabajar como conductor de plataformas de transporte. Sin embargo, que habría terminado retenido, desaparecido y finalmente -casi un año después- hallado muerto en una morgue en circunstancias por esclarecer.

El ‘podcast’ de historias periodísticas Alerta Crónica con Héctor Sarasti entrevistó en exclusiva a Sandra Gaona, hermana del hoy fallecido para ir más allá de la noticia. En el informativo la mujer contó detalles inéditos de la desaparición de este emigrante, de cómo se perdió, cuándo lo hallaron, en qué circunstancias y, sobre todo, hizo un clamoroso llamado para que las autoridades tanto colombianas como mexicanas ayuden a repatriar el cuerpo que permanece congelado en una morgue en ese país.

Entrevista a la familia del exmilitar fallecido en México

El siguiente es el diálogo que sostuvieron en el poscast Alerta Crónica sobre el llamativo caso que es noticia:

¿POR QUÉ EL COLOMBIANO SAMUEL GAONA VIAJA A MÉXICO?

“Mi hermano se endeudó… él era cabo primero del ejército, entonces, un amigo le propuso que se fuera para allá que habían muy buenas oportunidades laborales conduciendo un carro de plataforma, entonces mi hermano se va y hasta ahí se supo”.

¿CUÁNDO SE FUE Y QUÉ FUE DE LO ÚLTIMO QUE HABLÓ CON ÉL?

“Mi hermano viaja el 29 de noviembre de 2024 para Cancún, él llega a Cancún y de Cancún se va para Tijuana que era donde tenía el trabajo, lo último que yo hablé con él fue el 2 de diciembre y me dijo: … estoy aburrido, yo le dije: ¿pa’ y por qué no se devuelve?, acá hacemos alguna cosa: rifas, tapazos, como para que tengas una entrada. Mami y para el tiquete qué voy hacer… me dijo: cachetona, porque él me decía de cariño cachetona… me dijo que más tarde me hablaba”.

¿AHÍ FUE QUE APARENTEMENTE LO RETUVIERON?

“Dicen que lo retienen y ahí es cuando le piden la plata al amigo de él”.

¿A LOS CUÁNTOS DIAS DE DESAPARECIDO SE SUPONE QUE LO MATARON?

“Dicen que el mismo 4 de diciembre”.

¿POR QUÉ Y COMO DESAPARECE?

“El 2 de diciembre de 2023. Ya el 3 de diciembre yo le escribo y no le ingresan los mensajes… yo dije: ¿será que botó el celular? O está cambiando de chip y por eso no le están entrando los mensajes, el 4 de diciembre lo mismo”.

“Yo le digo a nuestra hermana, Alexandra: él nunca se nos pierde por tanto tiempo… y nos dialogamos con el señor que lo había llevado. Nos dijo que la Policía Federal lo tenía”.

“En un audio que nos hacen llegar cuando supuestamente lo retuvieron, mi hermano le pide a ese amigo de que por favor cuadre con ellos, que todo bien… hasta ese día supimos de mi hermano”

“Ya este señor, el amigo de él, que lo llevó, nos asegura que lo había cogido [la Policía Federal] y que le estaban exigiendo a él un dinero para poderlo soltar y que él lo iba a consignar pero que no había logrado que lo soltaran. Nosotros le dijimos por qué motivo lo cogieron y él nos dijo: no sé… él me decía: no sé, no sé, no sé… y ya”.

¿CUÁNTA PLATA DEPOSITARON PARA LIBERAR A SU HERMANO?

“Inicialmente ellos le estaban pidiendo al amigo de mi hermano, 5.000 dólares, de los cuales se consignaron 1.500 dólares”

¿EN QUÉ CONTEXTO SE DA ESA DESAPARICIÓN? ¿QUÉ ESTABA HACIENDO SU HERMANO EN MÉXICO?

“Estaba manejando en una plataforma en Uber. Dicen que las autoridades hicieron una batida afuera del aeropuerto de Tijuana para todos los que no eran del país, les pidieron la cédula y lo montaron a la patrulla, pero las demás personas las soltaron a él no”.

¿DE AHÍ PARA ADELANTE CÓMO HA SIDO EL DRAMA QUE USTEDES HAN VIVIDO?

“Yo inicialmente en el Facebook empecé a meterme a todos clase de grupos: “Madres buscadoras de tesoros”, “Tijuana en vivo”, todas las páginas que tuvieran que ver con México. Yo hice un cartelito con el nombre de él, con la edad, con sus características porque el tenía un tatuaje grande en su brazo y empecé a colocar que si lo llegaran a ver que por favor me avisaran”.

¿DICE USTED QUE EN LA BÚSQUEDA DE SU HERMANO LES LLOVIERON, ADEMÁS, LAS EXTORSIONES?

“Todo inicia con extorsiones: lo tenemos acá, lo tenemos allá, siempre les pedí una prueba de supervivencia, pues si ustedes lo tienen déjenmelo ver en una videollamada o que les diga como me decía él a mi de cariño, que era cachetona, entonces, siempre me bloqueaban y se les notaba que era una estafa”.

¿QUE GESTIÓN HIZO USTED ANTE LAS AUTORIDADES MEXICANAS?

“Yo en la Gobernación de México radiqué papeles también; con todos los comprobantes, yo radique en la Cancillería, radique en todo lado en México, radique los papeles habidos y por haber, sin respuesta alguna, sin ni siquiera una llamada”.

“Pasaron los meses, en febrero de 2024 me escriben que me quería hacer una nota periodistica de unos canales, de un periódico. Yo les dije que sí. Ellos metieron presión de que había un colombiano desaparecido en México y me llamó la cancillería, que ellos había visto ya la noticia que me tenían en cuenta mi denuncia, eso fue el 10 de marzo, que no me preocupara que ellos me iban a colaborar”.

¿QUÉ ES LO MÁS DRAMÁTICO QUE VIVIERON EN TODO ESE TIEMPO QUE DURÓ DESAPARECIDO SU HERMANO?

“Para nadie es un secreto que México ahora es un país inseguro y las personas las pican. Yo me hice amiga de muchas personas que buscan familiares por si mismos, con palas. Con de todo, para mi era muy dramático que me etiquetaran en los en vivo y me dijeran: güera puedes estar pendiente para ver si aparece tu hermano, nosotros te ayudamos con fosas de 80 muertos, 40 muertos, me mostraban restos picaditos de personas que ellas empezaban a cuadrarlos como un rompecabezas y me preguntaban: ¿Lo reconoces? Fue muy dramática la espera y pensar que estuviera en una fosa picado”.

¿QUIÉN ERA SU HERMANO?

“Mi hermano fue muy inteligente, cuando estuvo en el ejército él fue de la contraguerrilla, él fue de la inteligencia. Yo me preguntaba ¿Dónde estará?… si lo tienen secuestrado ¿dónde lo tendrán?. Me asaltaba la duda porque él ya nos hubiera llamado de algún lado o a mi me hubiera escrito, pero nada, nada, era un silencio absoluto”.

¿A USTED LE TOCÓ VER HASTA FOSAS COMUNES POR INTERNET INTENTANDO BUSCAR A SU HERMANO?

“Aproximadamente estoy siguiendo 100 páginas, todos los días ellas salen a buscar sus familiares o dicen apareció esto en tal y tal lado. Las personas me etiquetaban y me decían: güera esé pendiente y yo estaba superpendiente de los en vivos y nunca vi a mi hermano”.

¿EN MÉXICO HAY MUCHAS PERSONAS BUSCANDO ENTRE LOS CADÁVERES A PERSONAS DESAPARECIDAS?

“Demasiadas, son cantidades”.

¿CÓMO AL FINAL DIERON CON ÉL?

“Fueron meses de angustia, desespero, estrés. El jueves 24 de octubre yo estaba de turno y me empezaron a llamar”.

¿MUERE POR QUÉ?

“Por impactos de bala”.

¿DÓNDE DICEN QUE LO HALLARON? ¿QUÉ SABE USTED QUE NO SE HAYA CONTADO AÚN?

“Lo que dicen es que fue encontrado en una calle cerca al aeropuerto de Tijuana, boca abajo, sin la camiseta… y con varios impactos de bala en el pecho y abdomen”.

¿LAS AUTORIDADES MEXICANAS ESTABAN BUSCANDO A LAS COLOMBIANAS PARA QUE IDENTIFICARAN ESE CUERPO?

“El gobierno mexicano estuvo solicitando al gobierno colombiano que había un chico en la morgue de Medicina Legal de allá, entidad que en ese país se llama SEMEFO (Servicio Médico Forense) y que solicitaban el apoyo de Colombia para poder identificarlo pero nunca hubo respuesta”.

¿CÓMO SE DIERON CUENTA DE QUE ÉL ESTABA MUERTO?

“El 24 de octubre yo estaba de turno y me empezaron a llamar de unos números privados, no pude contestar, entonces, llamaron a una hijastra de él. A esta chica le dijeron que necesitaban hacer un reconocimiento por videoconferencia. A ella y a mi hermana les empiezan a mostrar una fotos y se dieron cuenta de que sí, era mi hermano”.

“Tenía un golpe en el tabique, la boca superinflamada, el labio de arriba y dicen que tiene impactos en el estómago y en el pecho”.

HABLEMOS DE LA REPATRIACION DEL CADÁVER ¿TIENE USTED 40 MILONES DEBAJO DE LA CAMA PARA PAGARLOS POR QUE LE ENVIEN EL CUERPO DE SU SER QUERIDO?

“Nadie, ninguno de nosotros”.

“La realidad es que nosotros somos una familia humilde, nosotros no tenemos de un momento a otro 40 millones de pesos, no los tenemos, pues mi sueldo es de una enfermera”.

“En el momento de una audiencia con lacancillería nos dijeron que no nos preocuparamos que ellos iban a ayudarnos con la repatriación del cuerpo, al otro día enviaron un correo que no, que aproximadamente los gastos de la traíd a Colombia son de 40 millones de pesos y que no nos podían colaborar en nada”.

¿ALGUNA ENTIDAD PÚBLICA EN COLOMBIA O MÉXICO LOS ESTÁ APOYANDO?

“Cuando yo me entero de todo me voy para la funeraria de un amigo y le digo: por favor ayúdeme. Él es una persona muy humana. Me dijo: yo los voy a ayudar para que les salga un poco más económico. Él ha mandado papeles, estamos esperando respuesta de cuánto es lo mínimo para traerlo, de igual manera es una cantidad de plata que se va a tener que pagar, que por menos de 30 millones no va a salir y no tenemos ni como”.

¿SU HERMANO TIENE CASI UN AÑO EN UNA NEVERA DE CONGELACIÓN DE UNA MORGUE?

“Lo triste es que ya esta quemado, porque el frio de una nevera quema, nosotros habíamos pensando cremarlo pero las autoridades de allá dijeron que no, que está prohibido cremarlo porque había sido una muerte violenta”.

SABERLO EN UNA MORGUE, EN UNA NEVERA FRIA, QUE PIENSA USTED?

“Es horrible, él estaba prácticamente como un perrito de la calle, sabiendo que tenía una familia”.

¿QUÉ LE CUENTAN DESDE MÉXICO?

“El chico que esta ayudando dice que la realidad nos dice que va a ser un cuerpo en un estado avanzado, quemado, por el frio del congelador, pues se encoge”.

¿CUÁL ES SU PETICIÓN PARA EL EJÉRCITO COLOMBIANO?

“Mi petición para el Ejército colombiano. Él les laboro 15 años estuvo en el Putumayo, La Guajira, Cali, Caquetá, estuvo en los peores huecos de Colombia combatiendo, él era contraguerrilla. Que nos ayuden a traerlos desde México”.

¿CUÁL ES EL PEDIDO SUYO PARA LAS AUTORIDADES MEXICANAS?

“Que por favor nos ayuden, no es un hijo de ellos, es de Colombia, que por favor nos lo devuelvan… queremos darle una cristiana sepultura”.

EL DÍA QUE PUEDA TRAER EL CUERPO Y PUEDA ENTERRARLO ¿A QUIÉN VA ENTERRAR?

“Al amor de mi vida, a mi hermano adorado”.

