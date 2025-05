Las duras políticas migratorias impuestas por el Gobierno de Donald Trump desde que asumió el poder en Estados Unidos, el pasado 20 de enero, han hecho que miles de personas que permanecían en ese territorio de manera ilegal sean deportadas de inmediato a sus países de origen.

Otra de esas historias sorprendentes que ha dejado la ola de expulsiones de EE. UU. Un migrante venezolano con orden de deportación pendiente desde 2011 fue arrestado recientemente por las autoridades de inmigración en Estados Unidos, luego de que su situación saliera a la luz gracias a un trámite hecho por su propia familia.

Así lo informó El Tiempo, que explicó cómo el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) alertó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de detectar la irregularidad del migrante latinoamericano.

De acuerdo con la información publicada, los parientes del hombre habían intentado solicitar una petición de familiar extranjero para beneficiarlo legalmente y permitir que pudiera quedarse en ese país. Sin embargo, durante el proceso, la agencia identificó que el hombre tenía una orden de deportación vigente desde hace 14 años.

Fue entonces cuando Uscis notificó al ICE, que procedió con la captura del venezolano y el evidente trámite de expulsión de territorio estadounidense. El caso ocurrió en Phoenix, Arizona, donde la oficina de Uscis detectó la situación mientras revisaba los antecedentes del solicitante.

La agencia migratoria compartió en su cuenta oficial de X, en la que se destaca que sus procedimientos “son diligentes y exhaustivos” para evitar fraudes o errores en los trámites.

