La nueva política migratoria de Donald Trump ha endurecido las medidas del gobierno federal en contra de las personas que viven en condición irregular en los Estados Unidos. La situación ha llegado al punto de convertirse en una cacería de brujas que subvierte los valores humanos en pro de la vigilancia y el control, separando familias y enemistando comunidades.

Sin embargo, pese a este oscuro panorama, hay vínculos que persisten entre las personas luego de años de convivencia armoniosa entre personas de diferentes orígenes, que se han tornado en vecinos y hermanos. Así se hizo evidente el pasado jueves, 8 de mayo, en Worcester, Massachusetts.

En esta ciudad se produjo un intenso enfrentamiento, que tuvo lugar en la calle Eureka, cuando un grupo de alrededor de 25 personas intentó bloquear a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que intentaban arrestar a una mujer. Según informes oficiales, el incidente desembocó en la detención de dos personas, incluida una menor de edad.

La situación se desató cuando agentes federales lograron colocar bajo custodia a una mujer y se preparaban para abandonar el lugar. De acuerdo con CBS, en ese momento, una multitud rodeó el vehículo, intentando evitar que los agentes y la persona detenida se fueran. Según un comunicado de la Policía de Worcester, varios miembros del grupo intentaron impedir la salida del carro y algunos incluso pusieron las manos sobre los oficiales federales y locales para limitar su movilización.

