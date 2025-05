Varias personas murieron este jueves en el accidente de un pequeño avión privado que se estrelló durante la noche en un barrio residencial de San Diego, California, en el oeste de Estados Unidos, según las autoridades locales.

“Creemos que hay varias víctimas mortales”, declaró Dan Eddy, del Departamento de Bomberos de San Diego, y explicó que lo más probable es que los fallecidos estuvieran en el avión y no en los vehículos y las viviendas dañadas en el accidente.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) informó que la aeronave se estrelló alrededor de las 3:45 de la mañana, hora local.

El avión privado, matriculado en el Medio Oeste de Estados Unidos, podría haber tenido a bordo entre ocho y diez personas, incluido el piloto, según las autoridades, que aún desconocen el número exacto de pasajeros en el momento del accidente.

El área afectada, cercana al Aeropuerto Ejecutivo Montgomery-Gibbs, es “una de las zonas residenciales militares más grandes del mundo” y “muchas familias de militares se vieron afectadas”, declaró el capitán Robert Heely, comandante de la Base Naval de San Diego, también presente en la conferencia de prensa.

Más de diez viviendas resultaron dañadas, varios coches quedaron calcinados y el suelo quedó cubierto de escombros, relató Eddy. Estas son las duras imágenes de la situación:

BREAKING: A small plane crashed into a San Diego neighborhood this morning amid heavy fog, sparking fires in about 15 homes and vehicles. Several blocks evacuated as emergency crews respond. pic.twitter.com/pGuDLXdODB

🚨#BREAKING: Multiple people are dead onboard a business jet that has crashed into a neighborhood that houses military families

📌#SanDiego | #California

At this time, multiple emergency crews are on the scene after a small Cessna 550 private business jet crashed early… pic.twitter.com/rpLqANGoxw

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 22, 2025