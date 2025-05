Los bomberos del condado de Ventura fueron alertados sobre el accidente de un monomotor que se estrelló contra dos casas en Simi Valley, al noroeste de Los Ángeles. El aparato fue encontrado en uno de los jardines por la policía.

Las autoridades de Estados Unidos y la oficina del forense de Ventura (oeste de Estados Unidos) “confirmaron la presencia de dos pasajeros a bordo del avión, quienes fallecieron en el accidente”, precisó el departamento de bomberos del condado en la red social X.

#meadowincident; VCFD is on scene of a small, single engine fixed-wing aircraft that crashed into two structures in the 200 block of High Meadow Street in the Wood Ranch area of Simi valley. The structures are both two-story, single-family homes that were impacted by fire and… pic.twitter.com/W4L18G1dbj

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) May 3, 2025