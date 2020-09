De acuerdo con el cuerpo de seguridad de Oxford, Ohio (EE.UU.), cerca de 20 personas diagnosticadas con la enfermedad respiratoria estuvieron en la fiesta, que fue organizada por uno de los estudiantes, informó 19 News.

Aunque están contagiados con el coronavirus, ninguno de los asistentes a la masiva reunión respetó la cuarentena obligatoria y las medidas preventivas, como el uso del tapabocas y el distanciamiento social, agregó este mismo medio.

La CBS News, por su parte, señaló que más de 1.100 personas (entre estudiantes y empleados) de ese centro educativo han sido diagnosticadas con la enfermedad infecciosa desde mediados de agosto.

El informativo, por último, indicó que el cuerpo de seguridad está investigando a 6 jóvenes, mientras que la Universidad de Miami afirmó que todo alumno que infrinja el aislamiento enfrentará un castigo disciplinario según el Código de Conducta Estudiantil.

This has to be one of the dumbest things I’ve ever seen. COVID-19 positive Miami University (of Ohio) students decided to throw a house party instead of quarantining. ☹️ pic.twitter.com/O3lVVpW6ux

— Erica Simon (@EricaOnABC13) September 12, 2020