La Fuerza Espacial militar, anhelada por el presidente Donald Trump, “convocará a los mejores y más valientes estadounidenses para disuadir y vencer una nueva generación de amenazas a nuestra gente, a nuestra nación”, dijo Pence en un discurso en el Pentágono.

“Ha llegado la hora de crear la Fuerza Espacial de Estados Unidos”, anunció, repitiendo el pedido de Trump al Congreso para invertir 8.000 millones de dólares adicionales en sistemas de seguridad espacial en los próximos cinco años.

Poco después del discurso de Pence, el presidente tuiteó: “¡Fuerza Espacial en camino!”.

El artículo continúa abajo

Adicionalmente, la Casa Blanca emitió un comunicado: “El presidente Trump sabe que el espacio es parte integral de nuestra forma de vida y prosperidad económica en Estados Unidos, y es un dominio vital para la defensa nacional”.

En junio, el presidente había pedido al Congreso crear la Fuerza Espacial, argumentando que el Pentágono la necesitaba para eliminar las vulnerabilidades en el espacio y afirmar el dominio estadounidense.

Pero la creación de la fuerza debe ser aprobada por el Congreso, donde afrontará el escepticismo de legisladores y funcionarios de defensa, que se oponen fuertemente al costo y la burocracia que implica la iniciativa.

Consciente de ello, Pence dijo que el proceso se hará por etapas, y que la intención del gobierno es convertir a la Fuerza Espacial en realidad en 2020, año en que finaliza el mandato de Trump.

“Dominar el espacio”

“Para defender a Estados Unidos, una simple presencia en el espacio no es suficiente, debemos dominar el espacio”, dijo Pence.

El vicepresidente señaló que se está trabajando en los preparativos para hacer que esta fuerza espacial sea la sexta rama de las Fuerzas Armadas, junto con el Ejército (US Army), la Fuerza Aérea (US Air Force), la Marina (US Navy), el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera, como propuso Trump.

En Estados Unidos, la Fuerza Aérea es la que se ocupa actualmente del espacio.

Pero según Pence, la fuerza independiente es esencial para contrarrestar el trabajo “agresivo” de China y Rusia en sus capacidades antisatélite.

“China y Rusia han estado llevando a cabo actividades altamente sofisticadas en órbita que podrían permitirles maniobrar sus satélites muy cerca de los nuestros, presentando peligros sin precedentes para nuestros sistemas espaciales”, dijo el vicepresidente.

El martes, el Pentágono envió un informe al Congreso detallando los pasos para cumplir con la orden de Trump.

Entre ellos, detalló Pence, está la creación del Comando Espacial de Estados Unidos, un nuevo organismo administrativo que incluiría a miembros de las ramas militares existentes.

El secretario de Defensa y jefe del Pentágono, Jim Mattis, apoyó plenamente la iniciativa, aunque en el pasado se había manifestado en contra. “Necesitamos abordar el espacio como un dominio en desarrollo, de lucha, y un comando combativo es algo que con seguridad podemos establecer”, dijo.

Algunos legisladores republicanos expresaron su apoyo al proyecto, pero muchos demócratas ridiculizaron la idea al verla como una fuente inagotable de gastos que pondría en peligro otras prioridades.

“Tal vez, solo tal vez, deberíamos asegurarnos de que nuestra gente no muera porque carece de seguro de salud antes de comenzar a gastar miles de millones para militarizar el espacio exterior”, tuiteó el senador Bernie Sanders.

Por su parte, el senador demócrata Brian Schatz dijo que la Fuerza Espacial “no sucederá”.

Ningún republicano está dispuesto a decirle a Trump que es una “idea tonta”, agregó el legislador por Hawái. “Es peligroso tener un líder al que no se le puede hacer desistir de ideas locas”.

Entre tanto, el equipo de reelección del presidente aprovechó la propuesta pidiendo a los partidarios que ayuden a elegir el nuevo logo oficial de la Fuerza Espacial para imprimirlo en productos promocionales.