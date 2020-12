En medio de una ceremonia televisada en directo, Lindsay se convirtió en la primera persona de Estados Unidos en recibir la vacuna contra el coronavirus, la cual fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el viernes pasado.

La mujer, quien trabaja en la unidad de cuidados intensivos del hospital Jewish Medical Center (Queens), recibió la primera dosis del antídoto a las 9:30 de la mañana (hora local), comenzando así la tan esperada campaña de inmunización en la nación norteamericana.

Andrew Cuomo (gobernador de Nueva York), que participó virtualmente en la ceremonia, le dijo a Lindsay que esperaba que este tratamiento le diera a ella y a todos los trabajadores de la salud una sensación de mayor “seguridad”.

El presidente saliente Donald Trump también celebró en su cuenta oficial de Twitter la aplicación de la primera vacuna en ese país. “¡Felicitaciones Estados Unidos! ¡Felicidades a todo el Mundo!”, escribió.

Los lotes del antídoto de Pfizer, por último, salieron este domingo de la planta de la empresa en Michigan rumbo a cada estado. Las dosis fueron enviadas en cajas con nieve carbónica (hielo seco), que las mantendrán a -70 ºC, la temperatura necesaria para conservar el compuesto.

BREAKING: A critical care nurse becomes the first to receive a dose of Pfizer's coronavirus vaccine in Queens, New York. https://t.co/McsX5juGK4 pic.twitter.com/K7tsPJEAzT

— CNBC (@CNBC) December 14, 2020