green

Este lunes se podrá ver el eclipse solar en vivo. Si bien el fenómeno natural solo se verá directamente desde algunos sectores de Uruguay, Brasil Argentina y Chile, por las transmisión online se podrá disfrutar en Colombia.

¿A qué hora comienza el eclipse para ver directamente?

Santiago de Chile: Inicio: 11:36 a.m. – Máximo 1:01 p.m. – Final: 2:31 p.m.

Buenos Aires, Argentina: Inicio: 12:03 p.m.- Máximo 1:01 p.m. – Final: 2:31 p.m.

Montevideo, Uruguay: Inicio: 12:09 p.m.- Máximo 1:01 p.m. – Final: 2:31 p.m.

Sao Paulo, Brasil: Inicio 12:45 p.m. – Máximo 2:04 p.m. – Final 3:16 p.m.

Transmisión en vivo de la Nasa

En la página oficial de esta entidad hay cobertura total de este evento, con explicación del fenómeno en español.

¿Qué es un eclipse solar?

Es cuando se alinean el sol, la luna y la tierra a la perfección. La segunda tapa la cara de la primera y desde el planeta se puede ver la fusión entre estos dos.

Esto sucede casi cada 18 meses y aunque en su totalidad dura menos un cuarto de hora, el momento exacto en el que se cruzan es por casi dos minutos.

Recomendaciones para ver el eclipse solar

Por los sectores en los que se verá este fenómeno natural habrá algunas consecuencias que no son graves. Sin embargo, las autoridades han explicado que las personas no deberán mirar directamente al sol para no ver afectada su visión.

La única manera que se puede observar el eclipse sin problemas es con lentes especiales que cuenten con etiqueta ISO 12312-2, sin rayas ni perforaciones y que no tengan una antigüedad mayor a los tres años.

Dificultades para ver el eclipse

En algunos lugares de Chile no se pudo observar a plenitud por las fuertes lluvias o el cielo nublado. Sin embargo, hubo pocos sectores en los que sí pudieron disfrutar de este evento.

Así se vio en vivo el eclipse solar en Chile

T13 y TVN hicieron un especial desde diferentes zonas de ese país para poder admirar este fenómeno.

La transmisión de TVN se vio así:

Y así la de T13: