En la edición digital de este miércoles, el diario madrileño eligió una frase en particular para llamar la atención de sus lectores sobre la entrevista con Duque: “El presidente Uribe y yo claramente somos dos personas distintas”.

Sin embargo, al leer la entrevista, eligieron titularla por una referencia de Duque a los acuerdos de paz con las Farc y la forma en que busca corregir lo que, a su modo de ver, “está saliendo mal” como “una forma de unir a los colombianos”. Pero además vuelven a resaltar la misma frase de su portada presentándola como una promesa de “independencia de Uribe” que hizo Duque.

La introducción del medio indica que el presidente electo “busca disipar las inquietudes de una parte de la sociedad que desconfía del expresidente Álvaro Uribe, su principal mentor”, y en la conversación, el periodista vuelve a referirse al ahora senador en dos ocasiones, ambas con el mismo sentido: la relación de Duque y Uribe.

El artículo continúa abajo

En la primera de ellas, el comunicador resalta que será el presidente más joven de los últimos 60 años, pero decide señalar que “sus adversarios le acusan de haberlo logrado gracias a un aparato político clásico vinculado al expresidente Uribe”. En la respuesta Duque no menciona al senador.

Por otro lado, el periodista de El País le insiste: “El expresidente Uribe, que lidera la bancada del Centro Democrático y fue el senador más votado en las últimas legislativas, es una figura muy popular que le acompañó en la campaña. ¿En qué coincide más con él y en qué discrepa?”.

El presidente electo contestó:

“Yo nunca hago inventarios de en qué estoy de acuerdo y en qué no. […] Con todas las personas que me rodean tengo temas en los que no estoy de acuerdo, imagínese en un partido político si no fuera así… […] Tenemos diferencias de estilo, diferencias de comunicación, diferencias políticas, diferencias de aproximar ciertas discusiones. No le podría decir el inventario, pero claramente somos dos personas distintas. Que nos respetamos, que entendemos cuál es el rol de cada uno, que hemos trabajado en equipo, y yo seré el presidente de los colombianos y él será un senador muy importante en el Senado de Colombia”.