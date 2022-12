La esmeralda hace parte del galeón español Nuestra Señora de Atocha, que se hundió frente a las costas de Florida en 1622 en medio de un huracán y fue sustraída de allí por un cazatesoros estadounidense.

(Le puede interesar: Colombianos hallan mina de oro en EE. UU. con “negocio de bajo riesgo y alta rentabilidad”)

Se trata de un anillo perteneciente a Mitzi Perdue, de 81 años, viuda del magnate del pollo estadounidense Frank Perdue, que subvencionó la expedición del cazatesoros Mel Fisher, hasta que en 1985 y, tras 16 años, los buscadores dieron con los restos del galeón español y los tesoros que escondía.

Frank Perdue, con la ayuda de Fisher, seleccionó la mejor esmeralda del pecio para que unos joyeros de Nueva York confeccionaran el anillo de prometida que le regaló a Mitzi en 1988, asegura Sotheby’s.

A widow is putting a 400-year-old emerald ring, valued between $50,000 and $70,000, up for auction at Sotheby’s next week. All proceeds will be donated to support humanitarian efforts in Ukraine. https://t.co/xgFUHz4G8p

— The New York Times (@nytimes) December 3, 2022