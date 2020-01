El hormigón de una calle muy frecuentada de la capital provincial de Qinghai (noroeste), cedió este lunes hacia las 5:30 p.m. (hora local) y se hundió, tragándose el vehículo hasta la mitad y provocando una explosión, indicó la televisión pública CCTV.

Un video publicado por la agencia de prensa China News Service muestra a los peatones apartándose del agujero que se formó delante de una parada y por el que cayó el bus, que prácticamente quedó en posición vertical.

A sinkhole swallowed a bus in China suddenly, as passengers were boarding. At least six people were killed https://t.co/Qdc5WMBqyg pic.twitter.com/EleNksfMF3

