De acuerdo con el portal local AZ Central, la mujer tuvo sexo con un adolescente de 13 años en varias oportunidades y, además, sedujo a otros de sus alumnos en repetidas ocasiones.

Aunque Zamora reconoció el viernes ante la jueza, en la Corte Superior del Condado de Maricopa, que sus actos no fueron correctos y se disculpó con los jóvenes, más tarde, por medio de su abogada, quiso dejar claro que su condena no era justa.

Predator in the classroom: Brittany Zamora sentenced to 20 years for sexually abusing student https://t.co/9GREZyxNJ7 pic.twitter.com/K3Befa2FIG

“La señora Zamora atrae a estos muchachos, se gana su confianza y luego se aprovecha de ellos solo para satisfacer sus propios deseos sexuales… Usó su poder para abusar de un niño y eso es pedófila”, expresó la madre de uno de los estudiantes durante el juicio.

El mismo portal recuerda que Brittany Zamora, según los informes policiales, tuvo relaciones sexuales con el estudiante de 13 años en su carro y en el salón de clases; en una ocasión otro niño de 11 años vio cómo tenían sexo. Incluso, se supo que ambos se tocaron sexualmente durante una lección.

#BrittanyZamora in court this morning. Sentenced to 20 years in prison. She admits she sexually abused her 13yo student when she was a 6th grade teacher at Las Brisas Academy in Goodyear. #12News pic.twitter.com/7sPi0uqQhB

— Antonia Mejia (@AMejia12News) July 12, 2019