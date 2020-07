View this post on Instagram

За несуразный бред из серии: «Вы же врач-психиатр, почему наряды не скромные и фото в купальнике?» – чёрный список. Рабы и жертвы стереотипов вы, а не Я. Ношу то, что хочу, и фотографируюсь тоже так, как Мне угодно. Я не ставлю ни во что всех рабов, которые возмущенно обсуждают в негативном ключе Мои наряды и фотографии, ссылаясь на наличие у Меня красного диплома. Да, врач. Да, высшее медицинское образование. Да, окончена ординатура с красным дипломом. Я горжусь Собой и являюсь Свободной и Независимой Личностью, для которой ваш жалкий рабский лепет – это повод посмеяться. Пока вы там бьетесь в истериках, Я не становлюсь менее успешна ВО ВСЕХ жизненных аспектах, Слава Богу. Сексуальность не есть распущенность. Но куда вам – рабам – до простых истин? 😉 #annaambqueen #Париж #Paris #Королева